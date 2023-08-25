При этом в сентябре произойдет незначительное изменение в процессе мобилизации. Это следует из законопроекту №9342. 24 Канал разъясняет, что именно изменится, а что останется без изменений.

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Обратите внимание! В Украине сужается список граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Законопроект вносит поправки в статью 23 части 11 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Сузили круг лиц, которые могут получить отсрочку

Законопроект предусматривает, что граждане, имеющие жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы не подлежат мобилизации только при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Если говорить обобщенно, то в сентябре процесс мобилизации не претерпевает существенных изменений:

на службу продолжат призывать годных и ограниченно годных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет с наличием боевого опыта или без;

также мобилизации подлежат мужчины от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве.

На службу могут попасть граждане от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу, но подписали контракт с ВСУ; сняты и исключены из военного учета мужчины, которые признаны годными или ограниченно годными во время военного положения.

Мобилизации подлежат лица с инвалидностью, имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, но добровольно согласились проходить службу по месту жительства.

Кто может получить бронь

Законодательством предусмотрен перечень лиц, которые могут получить бронь от мобилизации. Так, бронированию подлежат работающие военнообязанные: