В районе Работиного ВСУ приблизились ко второй линии обороны оккупантов, еще больше расширив прорыв российских оборонительных линий, а вблизи Бахмута захватили передовые позиции россиян. 24 Канал анализирует, как изменилась ситуация на фронте за сутки по состоянию на 25 августа опираясь на данные Генштаба, ISW и онлайн-карты DeepState.

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Актуально о контрнаступлении

В Генштабе отметили, что на направлениях Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Очеретоватое Силы обороны имели успех, защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ситуация на Запорожском направлении, Новоданиловка: на карте

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупанты вели бесполезные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Идут тяжелые бои.

Ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Бобыловки и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Орлянского Харьковской области и Надежды, Твердохлебового Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника попали в шесть населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Спорного, Раздолевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись пять населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ивановского, Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах северо-восточнее Новомихайловки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись шесть населенных пунктов.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Благодатного, Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Левадного, Малой Токмачки, Работиного и Орехова Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20-ти населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Тягинки и Надднепрянского Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20-ти населенных пунктов.

Удары и поражения по позициям врага

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны, 1 склад боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.