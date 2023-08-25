Таким образом, общее количество потерь врага составило 259 630 единиц личного состава. Кроме того, военные России понесли огромные потери в своей тяжелой технике и вооружении.
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Какие потери враг понес в технике
- танки – 4 378 (+3) единиц;
- боевые бронированные машины – 8 521 (+10) единица;
- артиллерийские системы – 5 361 (+28) единица;
- РСЗО – 724 (+1) единицы;
- средства ПВО – 495 (+1) единицы;
- самолеты – 315 единиц;
- вертолеты – 316 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 356 (+12) единиц;
- крылатые ракеты – 1 409 (+3) единиц;
- корабли и катера – 18 единиц;
- автомобильная техника и автоцистерны – 7 790 (+17) единиц;
- специальная техника – 802 (+1) единицы.
Актуальные данные по потерям России по состоянию на 25 августа 2023 года / Картинка Генштаба
Что происходит на поле боя
- Как пишут в Генштабе, Силы обороны Украины продолжают сдерживать российское наступление на северо-востоке Новомихайловки и Марьинки.
- Кроме того, на Купянском направлении захватчики пытались проводить наступление на окраинах Новоегоровки, но не имели успеха.
- Неспокойно было и в районах Авдеевки. Россия безрезультатно атаковала позиции Вооруженных Сил к югу от населенного пункта.
- В то же время, украинская армия продолжает проводить контрнаступательную операцию. В частности, на Мелитопольском направлении.