Таким образом, общее количество потерь врага составило 259 630 единиц личного состава. Кроме того, военные России понесли огромные потери в своей тяжелой технике и вооружении.

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Какие потери враг понес в технике

танки – 4 378 (+3) единиц;

боевые бронированные машины – 8 521 (+10) единица;

артиллерийские системы – 5 361 (+28) единица;

РСЗО – 724 (+1) единицы;

средства ПВО – 495 (+1) единицы;

самолеты – 315 единиц;

вертолеты – 316 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 356 (+12) единиц;

крылатые ракеты – 1 409 (+3) единиц;

корабли и катера – 18 единиц;

автомобильная техника и автоцистерны – 7 790 (+17) единиц;

специальная техника – 802 (+1) единицы.

Актуальные данные по потерям России по состоянию на 25 августа 2023 года / Картинка Генштаба

Обратите внимание! Следует понимать, что приведенная статистика является ориентировочной. Во время активных боевых действий сосчитать точно потери противника в личном составе и технике просто невозможно.

Что происходит на поле боя