Таким образом, общее количество потерь врага составило 259 630 единиц личного состава. Кроме того, военные России понесли огромные потери в своей тяжелой технике и вооружении.

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Какие потери враг понес в технике

  • танки – 4 378 (+3) единиц;
  • боевые бронированные машины – 8 521 (+10) единица;
  • артиллерийские системы – 5 361 (+28) единица;
  • РСЗО – 724 (+1) единицы;
  • средства ПВО – 495 (+1) единицы;
  • самолеты – 315 единиц;
  • вертолеты – 316 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 356 (+12) единиц;
  • крылатые ракеты – 1 409 (+3) единиц;
  • корабли и катера – 18 единиц;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7 790 (+17) единиц;
  • специальная техника – 802 (+1) единицы.

Актуальные данные по потерям России по состоянию на 25 августа 2023 года / Картинка Генштаба

Что происходит на поле боя

  • Как пишут в Генштабе, Силы обороны Украины продолжают сдерживать российское наступление на северо-востоке Новомихайловки и Марьинки.
  • Кроме того, на Купянском направлении захватчики пытались проводить наступление на окраинах Новоегоровки, но не имели успеха.
  • Неспокойно было и в районах Авдеевки. Россия безрезультатно атаковала позиции Вооруженных Сил к югу от населенного пункта.
  • В то же время, украинская армия продолжает проводить контрнаступательную операцию. В частности, на Мелитопольском направлении.