Соответствующее сравнение постпред Украины сделал 24 августа во время заседания Совбеза. Он подчеркнул, что первый приговор в Нюрнбергском трибунале касался преступлений, которые нацистские лидеры совершили против детей. Собственно, МКС свой первый ордер на арест Путина выдал по этой же причине.

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Россия повторяет преступления нацистов

Российские преступления против детей, как и нацистские во время Второй мировой войны, являются одним из самых ужасных маркеров войны. А Россия с 2014 года целенаправленно проводит политику массового похищения украинских детей и их насильственной индоктринации,

– подчеркнул Кислица.

Он отметил, что российские власти с февраля 2022 года неоднократно кичились "переселением" из Украины в страну-агрессора более 700 тысяч детей. Кислица добавил, что у нашего государства есть веские основания полагать, что их вывезли насильственно и незаконно.

По словам дипломата, оккупанты не просто депортируют детей в Россию или к временно оккупированным территориям Украины. Они еще и агрессивно промывают мозги маленьким украинцам. Делают все для того, чтобы стереть их идентичность и превратить в послушных солдат, которые в будущем пополнят русское войско.

Кислица обратился в ЮНИСЕФ

Во время своего выступления постпред Украины призвал учреждения и должностные лица ООН заняться вопросом массового похищения наших детей. В частности, он направил свою просьбу к ЮНИСЕФ и специальному представителю генсека по вопросам детей и вооруженных конфликтов. Кислица также попросил осуществлять надлежащий мониторинг и отчитываться по этому поводу.

Нет будущего без детей. Где права детей в наших дискуссиях во время подготовки к саммиту? Где вопросы детей во многих конфликтах? На какое будущее мы надеемся, если детей убивают и похищают? Как мы можем обеспечить устойчивое развитие в условиях ежедневной потери детских жизней?

– подчеркнул он.

Также Сергей Кислица обратился к представителям путинского режима, находившиеся в зале Совбеза ООН.

Для высокопоставленных слуг режима было почти невозможно отмежеваться от преступлений, совершаемых нацистским режимом. Найдите время и прочтите этот отчет, возможно, он поможет вам расторгнуть контракт с дьяволом,

– призвал он.

24 августа на Совбезе обсуждали последствия войны, развязанной Россией. В частности говорилось о защите маленьких украинцев, страдающих действиями Путина и его приспешников.