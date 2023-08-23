Тайный протокол фактически решал вопросы территориально-политического переустройства суверенных государств. 24 Канал напоминает читателям, почему именно этот "документ" уже является преступлением и доказательством агрессии.

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Российская империя – союзница нацистов

Соглашение между двумя диктаторами развязало Вторую мировую войну. После заключения пакта Гитлер уже 1 сентября 1939 года (через неделю) напал на Польшу, а Сталин, дождавшись, когда Великобритания и Франция объявят войну Германии, присоединился к расчленению польского государства и забрал запад Украины и часть Беларуси.

В 2021 году российский МИД цинично назовет это "освободительным походом" Красной Армии и расскажет, что все попытки показать это как агрессию якобы "разбиваются о реальные факты".

Переписывание истории по-русски: видео лжи Кремля

Отметим, что реальными фактами является не ролик пропагандистов, а пакт Молотова – Риббентропа и его тайная часть. Также реальными являются совместные парады нацистов и Красной армии в Бресте и других городах, расстрелы в Катыни и другие преступления. О них ничего нет в ролике от МИД России, однако это не означает, что этого не было.

Также напомним, что у СССР был действующий договор о ненападении с Польшей, но он цинично его нарушил. Это касается ценности договоров с агрессором. Сталин получит такой же урок уже в 1941 году, а Украина – сейчас. Ведь наше государство подписывало с россиянами и Будапештский меморандум, и Договор о дружбах и границах, а также многие другие документы.



Сталин и Риббентроп пожимают друг другу руки / фото Deutsches Bundesarchiv

Два диктатора

Последствиями тайных договоренностей Сталина и Гитлера будут:

общие советско-немецкие парады на оккупированных территориях,

аннексии и оккупация стран Балтии,

захват Бессарабии,

сотрудничество НКВД и Гестапо,

эшелоны с нефтью, которые гнали в Германию из СССР вплоть до 22 июня 1941 года,

казни пленных военных Войска Польского, среди которых было немало украинцев,

убийство дипломатов оккупированных стран, репрессии, депортации и многое другое.

Важно! СССР был союзником и сообщником Гитлера и полностью несет ответственность за развязание Второй мировой войны.

Мир узнал о тайном сговоре диктаторов только в 1945 году (хотя американской разведке было известно о нем с августа 1939 года), когда немецкий дипломат передаст британцам микрофильм с копией документа (немецкий оригинал пакта был уничтожен еще в 1944 году).



Сталин наслаждается результатами собственной "многоходовочки", 23 августа 1941 года / архивное фото

О тайном пакте попытается рассказать на Нюрнбергском процессе сам Риббентроп, впрочем, ему слишком быстро закрыли рот, и слишком быстро казнили, вероятно, чтобы не болтал лишнего.

Когда я приехал в Москву в 1939 году к маршалу Сталину, он обсуждал со мной не возможность мирного урегулирования немецко-польского конфликта в рамках пакта Бриана – Келлога. А дал понять, что если он в дополнение к половине Польши и странам Балтии не получит Литву с портом Либава, то я могу возвращаться домой. В 1939 году ведение войны явно не рассматривалось как международное преступление против мира, иначе я не могу объяснить телеграмму Сталина по завершении польской кампании, которую зацитирую: "Дружба народов Германии и Советского Союза, закрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и крепкой",

– Риббентроп в своем последнем слове признает факт тайных договоренностей между Гитлером и Сталиным.

Этот фрагмент стенограммы не войдет в российское издание материалов Нюрнбергского процесса.

В СССР сам факт существования тайных протоколов отрицали вплоть до 1989 года. Как отрицали, кстати, легендарный тост Сталина за здоровье Гитлера:

Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера. Поэтому я хочу выпить за его здоровье,

– Сталин в ночь на 24 августа 1939 года произносит тост в честь своего союзника Гитлера.

Как рассказывал впоследствии переводчик Сталина и Молотова Валентин Бережков, застолье в честь визита Риббентропа продолжалось до утра 24 августа. И да, это тот самый Сталин, которому сейчас, в 2023 году, в России с почестями ставят памятники, благословляемые священниками РПЦ.

Путь к правде

В 1989 году в СССР был обнародован советский текст пакта Молотова – Риббентропа, но не сама копия. По легенде, она хранилась в личном сейфе Сталина.

Наконец, 31 мая 2019 года россияне с какой-то стати опубликовали фотокопию самого пакта и тайных протоколов о распределении сфер влияния в Европе между Сталиным и Гитлером.

Новость об этом от 2 июня 2019 до сих пор "висит" на главном рупоре российской пропаганды "РИА Новости", правда, без сканов тайной части. А вот ссылка на первоисточник – фонд "Историческая память", получивший эти важные документы от историко-документального департамента Министерства внутренних дел России, "почему-то" уже не работает. Впрочем, как известно, в интернете "эффект Стрейзанд" не работает.

Скан пакта Молотова – Риббентропа:

Сканы русской версии тайной части пакта

Что это было? Подвиг неизвестного "хорошего русского", временная "оттепель", "многоходовка" или традиционное русское "головотяпство" – пока неизвестно. Однако эта новость имела эффект бомбы. Неудивительно, что в России о ней поспешили забыть, больше – запретили вспоминать и даже говорить об этом.

Почему Россия до сих пор живет по логике Сталина и Гитлера

Обратите внимание! В настоящее время в России запрещено отождествлять роль СССР и Германии в развязывании Второй мировой войны. С апреля 2022 года это преступление, санкция статьи предусматрвиает штраф или административный арест на 15 суток.

Это называется "переписыванием истории" и именно этим сейчас занимается Россия, где выпускают новые "учебники истории", и где откровенно лгут о том, что признано всем миром и ими самими.

Самое страшное, что Россия по-прежнему живет по логике Сталина и при этом и Гитлера. Путин и его окружение также грезят "зонами влияния" и не хотят признавать ценности демократии. Свое видение истории Путин пытался навязать миру. Агрессия против Украины была частью этих попыток. Но ситуация изменилась – Украина не повторила трагический путь Польши в 1939 году, мир не бросил ее на произвол судьбы и сейчас агрессор получает по зубам.

Правда побеждает. Россия сколь угодно может переписывать историю в школьных учебниках, ставить памятники Сталину и строить собственный вариант фашизма под названием "рашизм", кричать "Можем повторить"...

Нет, не можете. Без лендлиза вы способны только на "мясные штурмы", без украинцев у вас нет полководцев, вы не сможете сделать ничего, чтобы победить. Ваш конец уже запрограммирован – он давно известен.

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Стоит напомнить, что Гитлер застрелился, а Риббентропа повесили, Сталин умер как собака, всеми брошенный. После смерти тирана Молотов не получил, чего хотел, был отстранен от власти и силой отправлен на пенсию. Он дожил до 96 лет и имел возможность увидеть начало смерти его детища. СССР, той самой путинской "величайшей геополитической катастрофы 20 века".



Риббентроп в камере во время Нюрнбергского трибунала / фото United States Army Signal Corps

Важно! В 2009 году Европарламент официально объявил 23 августа Общеевропейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма.

Сейчас времена для тиранов гуманнее. Возможно, Путин и его приспешники увидят живьем новую "геополитическую катастрофу", со скамьи подсудимых или персональной камеры с телевизором и вай-фаем.