Таємний протокол фактично вирішував питання територіально-політичного переустрою суверенних держав. 24 Канал нагадує читачам, чому саме цей "документ" вже є злочином і доказом агресії.

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Російська імперія – союзниця нацистів

Угода між двома диктаторами розв'язала Другу світову війну. Після укладання пакту Гітлер вже 1 вересня 1939 року (через тиждень) напав на Польщу, а Сталін, дочекавшись, коли Велика Британія та Франція оголосять війну Німеччині, приєднався до розчленування польскої держави та забрав собі захід України та частину Білорусі.

У 2021 російський МЗС цинічно назве це "визвольним походом" Червоної Армії та розповість, що всі спроби показати це як агресію нібито "розбиваються об реальні факти".

Переписування історії по-російськи: відео брехні Кремля

Відзначимо, що реальними фактами є не ролик пропагандистів, а пакт Молотова – Ріббентропа та його таємна частина. Також реальними є спільні паради нацистів і Червоної армії в Бресті та інших містах, розстріли в Катині та інші злочини. Про них нічого немає в ролику від МЗС Росії, проте, це не означає, що цього не було.

Також нагадаємо, що СРСР мав чинний договір про ненапад із Польщею, але цинічно його порушив. Це до цінності угод з агресором. Сталін отримає такий самий урок вже в 1941 році, а Україна – зараз. Адже наша держава підписувала з росіянами і Будапештський меморандум, і Договір про дружби та кордони, а також багато інших документів.



Сталін і Ріббентроп тиснуть один одному руки / фото Deutsches Bundesarchiv

Два диктатори

Наслідками таємних домовленостей Сталіна та Гітлера будуть:

спільні радянсько-німецькі паради на окупованих територіях,

анексії та окупація країн Балтії,

загарбання Бесарабії,

співпрація НКВС і Гестапо,

ешелони з нафтою, що їх гнали до Німеччини з СРСР аж до 22 червня 1941 року,

страти полонених вояків Війська Польського, серед яких було чимало українців,

вбивство дипломатів окупованих країн, репресії, депортації та ще багато іншого.

Важливо! СРСР був союзником і спільником Гітлера і повністю несе відповідальність за розв'язання Другої світової війни.

Світ дізнався про таємну змову диктаторів лише в 1945 році (хоча американській розвідці було відомо про нього з серпня 1939 року), коли німецький дипломат передасть британцям мікрофільм з копією документу (німецький оригінал пакту було знищено ще 1944 року).



Сталін насолоджується результатами власної "многоходівочки", 23 серпня 1941 року / архівне фото

Про таємний пакт спробує розповісти на Нюрнберзькому процесі сам Ріббентроп, втім, йому занадто швидко закрили рота, і занадто швидко стратили, ймовірно, щоб не бовкнув зайвого.

Коли я приїхав у Москву 1939 року до маршала Сталіна, він обговорював зі мною не можливість мирного врегулювання німецько-польського конфлікту в межах пакту Бріана – Келлога. А дав зрозуміти, що якщо він у додаток до половини Польщі та країн Балтії не отримає Литву з портом Лібава, то я можу вертатися додому. У 1939 році ведення війни вочевидь не розглядалось,ґ як міжнародний злочин проти миру, інакше я не можу пояснити телеграму Сталіна по завершенні польської кампанії, яку зацитую: "Дружба народів Німеччини та Радянського Союзу, закріплена кров'ю, має всі підстави бути тривалою і міцною",

– Ріббентроп в своєму останньому слові визнає факт таємних домовленностей між Гітлером і Сталіним.

Цей фрагмент стенограми не увійде до російського видання матеріалів Нюрнберзького процесу.

У СРСР сам факт існування таємних протоколів заперечували аж до 1989 року. Як заперечували, до речі, легендарний тост Сталіна за здоров'я Гітлера:

Я знаю, як німецький народ любить свого фюрера. Тому я хочу випити за його здоров'я,

– Сталін в ніч проти 24 серпня 1939 року виголошує тост на честь свого союзника Гітлера.

Як розповідав згодом перекладач Сталіна і Молотова Валентин Бережков, застілля на честь візиту Ріббентропа тривало аж до ранку 24 серпня. І так, це той самий Сталін, якому нині, у 2023 році, в Росії з почестями ставлять пам'ятники, які благословляють священики РПЦ.

Шлях до правди

У 1989 році в СРСР оприлюднили радянський текст пакту Молотова – Ріббентропа, але не саму копію. За легендою, вона зберігалася в особистому сейфі Сталіна.

Нарешті 31 травня 2019 року росіяни з якогось дива таки опублікували фотокопію самого пакту та таємних протоколів про розподіл сфер впливу в Європі між Сталіним і Гітлером.

Новина про це від 2 червня 2019 року досі "висить" на головному рупорі російського пропаганди "РИА Новости", щоправда, без сканів таємної частини. А от посилання на першоджерело – фонд "Історична пам'ять", який отримав ці надважливі документи від історико-документального департаменту Міністерства внутрішніх справ Росії, "чомусь" вже не працює. Втім, як відомо, в інтернеті "ефект Стрейзанд" не працює.

Скан Пакту Молотова – Ріббентропа:

Скани російської версії таємної частини пакту

Що це було? Подвиг невідомого "хорошого росіянина", тимчасова "відлига", "багатоходівка" або традиційне російське "головотяпство" – наразі невідомо. Проте, ця новина мала ефект бомби. Не дивно, що в Росії про неї поспішили забути, ба більше – заборонили згадувати та навіть говорити про це.

Чому Росія досі живе за логікою Сталіна та Гітлера

Зверніть увагу! Нині в Росії заборонено отожнювати ролі СРСР і Німеччини у розв'язанні Другої світової війни. Від квітня 2022 року – це злочин, санкція статті передбачає штраф або адміністративний арешт на 15 діб.

Це називається "переписуванням історії" й саме цим нині займається Росія, де випускають нові "підручники історії", і де відверто брешуть про те, що визнано всім світом і ними самими.

Найстрашніше, що Росія досі живе за логікою Сталіна та заодно й Гітлера. Путін і його оточення так само марять "зонами впливу" і не хочуть визнавати цінності демократії. Своє бачення історії Путін намагався нав'язати світу. Агресія проти України була частиною цих спроб. Але ситуація змінилась – Україна не повторила трагічний шлях Польщі 1939 року, світ не кинув її напризволяще й нині агресор отримує по зубах.

Правда перемагає. Росія скільки завгодно може переписувати історії в шкільних підручниках, ставити пам'ятники Сталіну та будувати власний варіант фашизму під назвою "рашизм", кричати "Можем повторить"...

Ні, не зможете. Без лендлізу ви здатні лише на "м'ясні штурми", без українців у вас немає полководців, ви не зможете зробити нічого, щоб перемогти. Ваш кінець вже запрограмовано – він давно відомий.

До теми Фальсифікатор історії: де, як і чому Путін набрехав у скандальній статті

Варто нагадати, що Гітлер застрелився, а Ріббентропа повісили, Сталін помер як собака, всіма покинутий. Після смерті тирана Молотов не отримав, чого хотів, був усунутий від влади і силою відправлений на пенсію. Він дожив до 96 років і мав змогу побачити початок смерті його дітища – СРСР, тієї самої путінської "найбільшої геополітичної катастрофи 20 століття".



Ріббентроп у камері під час Нюрнберзького трибуналу / фото United States Army Signal Corps photographer / Harvard Law School Library

Важливо! У 2009 році Європарламент офіційно оголосив 23 серпня Загальноєвропейським днем пам'яті жертв сталінізму та нацизму.

Нині часи для тиранів гуманніші. Можливо, Путін та його посіпаки побачать живцем нову "геополітичну катастрофу", з лави підсудних або персональної камери з телевізором і вай-фаєм.