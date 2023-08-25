Таким чином загальна кількість втрат ворога склала 259 630 одиниць особового складу. Крім того, військові Росії зазнали величезних втрат у своїх важкій техніці та озброєнні.
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Які втрати ворог зазнав у техніці
- танки – 4 378 (+3) одиниць;
- бойові броньовані машини – 8 521 (+10) одиниця;
- артилерійські системи – 5 361 (+28) одиниця;
- РСЗВ – 724 (+1) одиниці;
- засоби ППО – 495 (+1) одиниці;
- літаки – 315 одиниць;
- гелікоптери – 316 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 356 (+12) одиниць;
- крилаті ракети – 1 409 (+3) одиниць;
- кораблі та катери – 18 одиниць;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 7 790 (+17) одиниць;
- спеціальна техніка – 802 (+1) одиниці.
Актуальні дані щодо втрат Росії станом на 25 серпня 2023 року / Картинка Генштабу
Що відбувається на полі бою
- Як пишуть в Генштабі, Сили оборони України продовжують стримувати російський наступ на північному сході Новомихайлівки та Мар'їнки.
- Окрім того, на Куп'янському напрямку загарбники намагалися проводити наступ на околицях Новоєгорівки, але не мали успіху.
- Неспокійно було і в районах Авдіївки. Росія безрезультатно атакувала позиції Збройних Сил на південь від населеного пункту.
- Водночас українська армія продовжує проводити контрнаступальну операцію. Зокрема, на Мелітопольському напрямку.