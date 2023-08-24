Несмотря на то, что у оккупантов мощная линия обороны им не удается ни продвигаться, ни реализовывать другие свои планы. Детальнее ситуацию на Юге 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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ВСУ прорывают оборону врага

В Генштабе сообщили, что в направлении Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области Силы обороны Украины имеют успех. В частности, они закрепляются на достигнутых рубежах.

"На Юге продолжается наступательная операция по нескольким направлениям. Результат очевиден: мы продвигаемся, враг – нет. Наши Вооруженные Силы серьезно сокращают оборонный потенциал врага", – отметила Анна Маляр.

В то же время оккупанты пытаются усилить вторую и третью линии обороны. Они вроде бы создают железобетонные конструкции, хотят дополнительно и окапываются.

Это не такая линия обороны, как показывают в фильмах. Все происходит по участкам. И на определенных участках пройдена первая линия. Кое-где приближаемся ко второй линии обороны действительно, враг укреплен,

– объяснила заместитель министра обороны.

Ключевая задача ВСУ – освободить все оккупированные территории Украины. Это очевидные вещи, поэтому их понимают россияне. Потому все временно захваченные земли враг мощно укреплял.

Наступление – это не кино

Бои на Юге достаточно тяжелые, однако ВСУ удается эффективно уничтожать оборонные возможности российских оккупантов. При этом не следует ожидать быстрых результатов, ведь ВСУ сталкиваются с сильным врагом и платят очень большую цену за новые продвижения.

Это мощный поединок, не стоит врага недооценивать. Они хорошо вооружены, имеют преимущество в авиации. Но при этом им не удается реализовывать их планы, а нам удается,

– подытожила Маляр.

Наступление состоит в том, что ВСУ продвигаются. А вот задачей россиян является любой ценой это наступление остановить. В то же время, это сопротивление нашим защитникам удается преодолевать.

Анна Маляр об успехах ВСУ на Юге: смотрите видео

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