В течение суток произошло 23 боевых столкновения. Оккупанты пытались наступать на Запорожском направлении в районе Малой Токмачки, где Силы обороны раньше имели успех.

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На каких направлениях россияне наступают на Востоке

Карта боев на Купянском направлении

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

Карта боев в районе Авдеевки

Карта боевых действий на Марьинском направлении

Оккупанты наступали на Юге

Карта боев на Запорожском направлении