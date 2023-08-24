В течение суток произошло 23 боевых столкновения. Оккупанты пытались наступать на Запорожском направлении в районе Малой Токмачки, где Силы обороны раньше имели успех.

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На каких направлениях россияне наступают на Востоке

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крохмальное, Песчаное Харьковской области.

Карта боев на Купянском направлении

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клещеевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Авдеевки

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Александрополь, Курахово, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

Карта боевых действий на Марьинском направлении

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов.

Оккупанты наступали на Юге

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки и Работино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

Карта боев на Запорожском направлении

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львова, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Республиканец, Бургунка Херсонской области и Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжика, Чугуновки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.