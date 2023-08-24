В течение суток произошло 23 боевых столкновения. Оккупанты пытались наступать на Запорожском направлении в районе Малой Токмачки, где Силы обороны раньше имели успех.
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На каких направлениях россияне наступают на Востоке
Карта боев на Купянском направлении
Карта боевых действий на Бахмутском направлении
Карта боев в районе Авдеевки
Карта боевых действий на Марьинском направлении
Оккупанты наступали на Юге
Карта боев на Запорожском направлении