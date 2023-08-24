Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. Окупанти намагалися наступати на Запорізькому напрямку в районі Малої Токмачки, де Сили оборони раніше мали успіх.

Дивіться також ЗСУ звільнили Урожайне, просування під Бахмутом відновилося: зміни карти фронту за тиждень

На яких напрямках росіяни наступають на Сході

Карта боїв на Куп'янському напрямку

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

Карта боїв у районі Авдіївки

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку

Окупанти наступали на Півдні

Карта боїв на Запорізькому напрямку ​