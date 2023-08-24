Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. Окупанти намагалися наступати на Запорізькому напрямку в районі Малої Токмачки, де Сили оборони раніше мали успіх.
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На яких напрямках росіяни наступають на Сході
Карта боїв на Куп'янському напрямку
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
Карта боїв у районі Авдіївки
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку
Окупанти наступали на Півдні
Карта боїв на Запорізькому напрямку