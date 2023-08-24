Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. Окупанти намагалися наступати на Запорізькому напрямку в районі Малої Токмачки, де Сили оборони раніше мали успіх.

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На яких напрямках росіяни наступають на Сході

На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв у районі Авдіївки

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Олександропіль, Курахове, Антонівка, Єлизаветівка Донецької області.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

Окупанти наступали на Півдні

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхова, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

Карта боїв на Запорізькому напрямку ​

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Берислава, Одрадокам'янки, Львового, Херсона Херсонської області та Ізмаїлу Одеської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Республіканець, Бургунка Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів.