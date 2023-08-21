Українські підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області, але безуспішно.
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У Роботине триває планова бойова робота
Як розповіла Ганна Маляр, у Роботине зараз триває планова бойова робота.
Показуємо Роботине на карті бойових дій
Показуємо Малу Токмачку на карті бойових дій
Заступниця міністра оборони додала, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Окупанти продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об'єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.
Росіяни активно застосовують баражуючи боєприпаси "Ланцет".
Які можливості відкривають успіхи ЗСУ на Запоріжжі
- В Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували, які можливості дає просування українських військ на Півдні.
- Повідомляється, що успіхи українських захисників на фронті можуть дозволити їм почати діяти в менш замінованих районах, де облаштувалися окупанти, та швидше досягнути цілей контрнаступу.
- Також в ISW нещодавно наголошували, що просування ЗСУ поблизу населених пунктів на межі Донецької і Запорізької областей та на заході Запорізької області, ймовірно, має тактичне значення через особливості структури російських оборонних ліній.
- Ці досягнення можуть дозволити українським силам почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, які, ймовірно, сприятимуть швидшому просуванню сил України, припускають аналітики.
- Військовий експерт Петро Черник розповів, що наразі є передумова для обвалення південного плацдарму російських окупантів.
- Зазначимо, що 16 серпня у Міноборони офіційно підтвердили, що українські військові визволили селище Урожайне у Донецькій області. Визволення Урожайного дозволить Силам оборони контролювати одразу дві дороги: на Завітне Бажання та на Старомлинівку.
- За словами депутата Запорізької обласної ради Аскада Ашурбекова, якщо ЗСУ пройдуть щільну лінію оборони загарбників, наступним важливим пунктом, довкола якого відбуватиметься протистояння, може стати Токмак. Він зазначив, що Токмак – це ключ до звільнення не лише Мелітополя, але й усієї Запорізької області.