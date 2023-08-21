Українські підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області, але безуспішно.

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У Роботине триває планова бойова робота

Як розповіла Ганна Маляр, у Роботине зараз триває планова бойова робота.

Показуємо Роботине на карті бойових дій

Показуємо Малу Токмачку на карті бойових дій

Заступниця міністра оборони додала, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Окупанти продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об'єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.

Росіяни активно застосовують баражуючи боєприпаси "Ланцет".

Які можливості відкривають успіхи ЗСУ на Запоріжжі