У Генштабі ЗСУ звітують про наступальні дії на Бердянському (район на межі Донецької і Запорізької областей) та Мелітопольському напрямках (захід Запорізької області). А в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували, які можливості це відкриває.

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Успіхи захисників на фронті можуть дозволити їм почати діяти в менш замінованих районах, де облаштувалися окупанти, та швидше досягнути цілей контрнаступу,

– ідеться у звіті.

Аналітики посилаються на речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого, який заявив, що українські війська продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку.

Це підтверджують і геолокаційні дані та відеозаписи:

дані за 16 серпня свідчать, що ЗСУ здійснили обмежене просування на схід від Невельського (Донеччина),

кадри за 19 серпня, – що Сили оборони просунулися поблизу Роботиного на Заході Запорізької області.

Видання CBS News із посиланням на анонімні офіційні особи США, написало, що ЗСУ просуваються на окремих напрямках на Запоріжжі. Українські бійці розмінували мінні поля окупантів та пішли у бій з першою лінією оборони окупантів.

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Просування мають тактичне значення

Раніше в ISW наголошували, що нещодавнє просування ЗСУ поблизу невеликих населених пунктів на межі Донецької і Запорізької областей та на Заході Запорізької області, ймовірно, має тактичне значення через особливості структури російських оборонних ліній.

Ці досягнення можуть дозволити українським силам почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, які, ймовірно, сприятимуть швидшому просуванню сил України, припускають аналітики.