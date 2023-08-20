Зокрема, за минулу добу відбулося 32 бойових зіткнень на фронті. Крім того, ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах.

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Що відбувається на інших напрямках

ЗСУ активно працюють по ворогу

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 1 – по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника.