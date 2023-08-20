В частности, за минувшие сутки произошло 32 боевых столкновений на фронте. Кроме того, враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктов.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Россияне безуспешно наступали у Богдановки и Клещиевки: смотрите на карте

Враг снова штурмовал позиции у Марьинки: смотрите на карте

Россияне пытались восстановить положение у Урожайного: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге

Что происходит по другим направлениям

ВСУ активно работают по врагу

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 1 – по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления да 3 средства противовоздушной обороны противника.