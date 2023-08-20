В частности, за минувшие сутки произошло 32 боевых столкновений на фронте. Кроме того, враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших военных и населенных пунктов.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее населенного пункта Богдановка, а также севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах Клищиевки, Богдановки, Северного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали свыше 10 населенных пунктов, среди них: Новомарково, Клещиевка, Часов Яр, Белая Гора, Богдановка Донецкой области.

Россияне безуспешно наступали у Богдановки и Клещиевки: смотрите на карте

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Из артиллерии противник обстрелял населенные пункты Невельское, Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

Враг снова штурмовал позиции у Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районе Урожайного Донецкой области. Там же он нанес авиационный удар. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Урожайное Донецкой области.

Россияне пытались восстановить положение у Урожайного: смотрите на карте

На Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кучеривка, Петропавловка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Веселого, Славянска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка, Звановка, Федоровка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка, Первомайское Донецкой области.

Какая ситуация на Юге

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Егоровки, Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населённых пунктов, среди них Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Степное, Новоданиловка, Каменское, Плавные Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Токаровка, Дудчаны, Берислав, Николаевка, Днепровское, Зорівка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы

Что происходит по другим направлениям

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Степного и Константиновки Сумской области. Враг также совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населённых пунктов, это: Карповичи, Блешня, Сеньковка Черниговской области, Волфин, Константиновка, Миропольское, Поповка, Середина Буда Сумской области и Вильча, Зибино, Караическое, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.

ВСУ активно работают по врагу

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 1 – по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления да 3 средства противовоздушной обороны противника.