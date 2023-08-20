В Генштабе ВСУ отчитываются о наступательных действиях на Бердянском (район на границе Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском направлениях (запад Запорожской области). А в Институте изучения войны (ISW) проанализировали, какие возможности это открывает.

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Успехи защитников на фронте могут позволить им начать действовать в менее заминированных районах, где обустроились оккупанты, и быстрее достичь целей контрнаступления,

– говорится в отчете.

Аналитики ссылаются на спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого, который заявил, что украинские войска продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении.

Это подтверждают и геолокационные данные, и видеозаписи:

данные за 16 августа свидетельствуют, что ВСУ осуществили ограниченное продвижение к востоку от Невельского (Донецкая область),

кадры за 19 августа – что Силы обороны продвинулись вблизи Работиного на Западе Запорожской области.

Издание CBS News со ссылкой на анонимные официальные лица США написало, что ВСУ продвигаются по отдельным направлениям на Запорожье. Украинские бойцы разминировали минные поля оккупантов и пошли в бой с первой линией обороны оккупантов.

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Продвижения имеют тактическое значение

Ранее в ISW отмечали, что недавнее продвижение ВСУ вблизи небольших населенных пунктов на границе Донецкой и Запорожской областей и на Западе Запорожской области, вероятно, имеет тактическое значение из-за особенностей структуры русских оборонительных линий.

Эти достижения могут позволить украинским силам начать действовать на менее заминированных участках российской линии обороны, которые, вероятно, будут способствовать более быстрому продвижению сил Украины, предполагают аналитики.