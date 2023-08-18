Успехи ВСУ проанализировали в Институте изучения войны (ISW). В актуальном отчете аналитики также оценили трехэшелонированную линию российской обороны на юге Украины.
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В частности, линия обороны состоит:
- с первой линии минных полей глубиной несколько километров,
- второй линии с артиллерией, техникой и личным составом,
- а также третьей линии тыловых позиций, предназначенной для накопления и сохранения ресурсов.
Что означает прорыв обороны у Роботиного
Прорыв линии обороны в нескольких населенных пунктах может позволить украинским войскам начать операции в районах по самым густым минным полям, считают специалисты.
Если районы вокруг второй российской линии обороны будут не слишком сильно заминированы, то это, вероятно, будет способствовать более стремительному наступлению Украины.
– говорится в отчете.
Аналитики считают, что российским силам не хватает значительных оперативных резервов, а усилия окупантов по содержанию этих населенных пунктов вместо вывода своих войск означают, что украинским силам, вероятно, пришлось полностью ослабить российские подразделения перед наступлением.
В ISW отметили, что вероятность того, что российским силам придется отойти на второстепенные подготовленные оборонные позиции без существенной поддержки при прорыве украинских войск, – растет.
Что этому предшествовало
- В течение последней недели Силы обороны Украины нарастили и продолжили наступление на Юге. Наши военные вплотную подошли к Роботиному. В сети даже появлялись кадры из этого села.
- ВСУ освободили населенный пункт Урожайное – это продвижение позволяет приблизиться к основной линии обороны оккупантов и создает им определенные проблемы.
- Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщал об успехах наших военных южнее Урожайного. Бойцы закрепляются на этих рубежах.