Успіхи ЗСУ проаналізували в Інституту вивчення війни (ISW). В актуальному звіті аналітики також оцінили триешелоновану лінію російської оборони на півдні України.

Дивіться також Мінус танки, гелікоптери та сотні окупантів: втрати ворога станом на 18 серпня

Зокрема, лінія оборони складається:

з першої лінії мінних полів глибиною кілька кілометрів,

другої лінії з артилерією, технікою та особовим складом,

а також третьої лінії тилових позицій, яка призначена для накопичення та збереження ресурсів.

Що означає прорив оборони біля Роботиного

Прорив лінії оборони в кількох населених пунктах може дозволити українським військам розпочати операції в районах за найгустішими мінними полями, вважають фахівці.

Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть не надто сильно заміновані, то це, ймовірно, сприятиме більш стрімкому наступу України,

– йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що російським силам не вистачає значних оперативних резервів, а зусилля окупантів щодо утримання цих населених пунктів замість виведення своїх військ означають, що українським силам, ймовірно, довелося повністю послабити російські підрозділи перед наступом.

Крім того, передислокація російських підрозділів з інших районів також свідчить про те, що нещодавні наступи України значно послабили позиції російських сил, які оборонялися на заході Запорізької області без ротації з початку контрнаступу.

В ISW відзначили, що ймовірність того, що російським силам доведеться відійти на другорядні підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки у разі прориву українських військ, – зростає.

Що цьому передувало