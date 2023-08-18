Крім того, не вдається ворогу зібрати хоч трохи техніки, адже українські захисники потужно нищать її. Від початку повномасштабного вторгнення знищено аж 4 332 ворожих танки.
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Втрати ворога на фронті
Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 18 серпня Росія втратила у війні проти України 25 6510 особового складу.
Також ворог втратив багато зброї та техніки, зокрема:
- танків – 4 332,
- бойових броньованих машин – 8 410,
- артилерійських систем – 5 193,
- РСЗВ – 714,
- засобів ППО – 486,
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 316,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 276,
- крилатих ракет – 1 406,
- кораблів та катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 658,
- спеціальної техніки – 783.