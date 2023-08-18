Крім того, не вдається ворогу зібрати хоч трохи техніки, адже українські захисники потужно нищать її. Від початку повномасштабного вторгнення знищено аж 4 332 ворожих танки.

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Втрати ворога на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 18 серпня Росія втратила у війні проти України 25 6510 особового складу.

Також ворог втратив багато зброї та техніки, зокрема: