Крім того, не вдається ворогу зібрати хоч трохи техніки, адже українські захисники потужно нищать її. Від початку повномасштабного вторгнення знищено аж 4 332 ворожих танки.

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Втрати ворога на фронті

Від початку повномасштабного вторгнення станом на ранок 18 серпня Росія втратила у війні проти України 25 6510 особового складу.

Також ворог втратив багато зброї та техніки, зокрема:

  • танків – 4 332,
  • бойових броньованих машин – 8 410,
  • артилерійських систем – 5 193,
  • РСЗВ – 714,
  • засобів ППО – 486,
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 316,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 276,
  • крилатих ракет – 1 406,
  • кораблів та катерів – 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 658,
  • спеціальної техніки – 783.