Такі цифри наводять, посилаючись аналітиків ISW, українських чиновників та російських воєнкорів. Журналісти наголосили, що таке просування хоч і незначне, але має важливе значення, оскільки відвертає увагу Москви від інших ділянок фронту.

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Якого успіху досягли ЗСУ під час наступу

Аналітики інституту вивчення війни назвали успіхи ЗСУ та їх просування "тактично значущими". Нещодавно у своєму звіті, вони наголосили, що передислокація Москви "найімовірніше, ще більше послабить російські оборонні рубежі в цілому", створюючи "можливості для будь-якого українського прориву, який може стати потенційно вирішальним".

Нині українські військові здійснюють наступальні операції на двох напрямках – Бердянському та Мелітопольському. Як стверджує NYT, мета таких дій – вбити клин у сухопутний коридор Росії на тимчасово окупованих територіях.

Мета Києва – вийти до Азовського моря і вбити клин у так званий "сухопутний шлях" між Росією та анексованим Кримом, який має життєво важливе значення для шляхів постачання російської армії,

– заявило видання.

До слова, на Кримському мосту стає "спекотніше". У суботу, 12 серпня, на мосту пролунало кілька вибухів. Росіяни традиційно заявляли, що "ніяких руйнувань немає", а густий дим пояснили "спеціальною димовою завісою".

Разом з тим, військові аналітики попереджають, що українських військових чекає довгий шлях, адже окупанти за цей час встигли неабияк вибудувати лінії оборони. Крім того, мінні поля – чи не одна з найбільших перешкод, адже мінування настільки щільне, що на 1 квадратний метр може бути кілька вибухівок.

Однак британська розвідка заявила, що російські військові зіткнулися з "особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на лінії фронту". Тиск окупантів на Куп'янському напрямку пояснюють тим, що ворог прагне відтягнути українські сили з інших районів, де вони ведуть наступ. У розвідці також наголосили, що передислокація окупантів може послабити оборону у Херсонській області.

"Тиск на фронті разом із глибокими ударами по командних пунктах, складах з боєприпасами й лініям постачання, можливо, зрештою подолає російську оборону", – заявили у NYT.

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