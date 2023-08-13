Такие цифры приводят, ссылаясь на аналитиков ISW, украинских чиновников и российских военкоров. Журналисты подчеркнули, что такое продвижение хоть и незначительное, но имеет важное значение, поскольку отвлекает Москву от других участков фронта.

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Какого успеха добились ВСУ во время наступления

Аналитики института изучения войны назвали успехи ВСУ и их продвижение "тактически значимыми". Недавно в своем отчете они подчеркнули, что передислокация Москвы "вероятнее всего, еще больше ослабит российские оборонные рубежи в целом", создавая "возможности для любого украинского прорыва, который может стать потенциально решающим".

В настоящее время украинские военные осуществляют наступательные операции в двух направлениях – Бердянском и Мелитопольском. Как утверждает NYT, цель таких действий – вбить клин в сухопутный коридор России на временно оккупированных территориях.

Цель Киева – выйти к Азовскому морю и вбить клин в так называемый "сухопутный путь" между Россией и аннексированным Крымом, который имеет жизненно важное значение для путей снабжения русской армии,

– заявило издание.

К слову, на Крымском мосту становится "жарче". В субботу, 12 августа, на мосту раздалось несколько взрывов. Россияне традиционно заявляли, что "никаких разрушений нет", а густой дым объяснили "специальным дымовым занавесом".

Вместе с тем, военные аналитики предупреждают, что украинских военных ждет долгий путь, ведь оккупанты за это время успели изрядно выстроить линии обороны. Кроме того, минные поля – одно из самых больших препятствий, ведь минирование настолько плотное, что на 1 квадратный метр может быть несколько взрывчаток.

Однако британская разведка заявила, что российские военные столкнулись с "особо интенсивным истощением и тяжелыми боями на линии фронта". Давление оккупантов на Купянском направлении объясняют тем, что враг стремится оттянуть украинские силы из других районов, где они ведут наступление. В разведке также подчеркнули, что передислокация оккупантов может ослабить оборону в Херсонской области.

"Давление на фронте вместе с глубокими ударами по командным пунктам, складам с боеприпасами и линиям поставки, возможно, в конце концов преодолеет российскую оборону", – заявили в NYT.

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