Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, что означает оперативное окружение Бахмута.
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"Оперативное окружение – это когда дороги контролируются огнем ближней артиллерии, прежде всего – минометами. То есть когда любую точку любой дороги можно прострелять, но там нет наших военнослужащих, которые его блокируют. К оперативному окружению мы двигаемся", – сказал военный эксперт.
Нужно уничтожать больше оккупантов
Черник отметил, что каждый месяц оккупанты могут замещать до 20 тысяч личного состава. Многие россияне готовы умирать за Владимира Путина. В месяц ВСУ уничтожают до 21 тысячи захватчиков, нужно поднять показатель до 25 тысяч.
Настоящим психологическим обрушением для россиян может быть, когда мы наконец-то осуществим оперативное окружение Бахмута. И если эта группировка будет уничтожена. Также было бы очень хорошо, если бы несколько тысяч россиян сдались в плен. Это был бы гигантский шаг вперед. Пока все продолжается грамотно. В сухую погоду мы еще увидим хорошие результаты,
– считает он.
Черник об оперативном окружении Бахмута: смотрите видео
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила вызовы, которые предстали перед ВСУ на Бахмутском направлении. Действия врага значительно усложнили наступательные действия украинских защитников. Несмотря на все сложности, ситуация остается контролируемой.
- По ее словам, на южном фланге украинские войска постепенно двигаются через плотный артиллерийский огонь и минирование. На северном фланге враг атакует, а Силы обороны отражают атаки.
- Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый сообщил, что инициатива на Бахмутском направлении принадлежит ВСУ. В то же время россияне пытаются контратаковать и прилагают большие усилия, чтобы построить оборону.