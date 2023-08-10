Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Он объяснил, что означает оперативное окружение Бахмута.

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"Оперативное окружение – это когда дороги контролируются огнем ближней артиллерии, прежде всего – минометами. То есть когда любую точку любой дороги можно прострелять, но там нет наших военнослужащих, которые его блокируют. К оперативному окружению мы двигаемся", – сказал военный эксперт.

Нужно уничтожать больше оккупантов

Черник отметил, что каждый месяц оккупанты могут замещать до 20 тысяч личного состава. Многие россияне готовы умирать за Владимира Путина. В месяц ВСУ уничтожают до 21 тысячи захватчиков, нужно поднять показатель до 25 тысяч.

Настоящим психологическим обрушением для россиян может быть, когда мы наконец-то осуществим оперативное окружение Бахмута. И если эта группировка будет уничтожена. Также было бы очень хорошо, если бы несколько тысяч россиян сдались в плен. Это был бы гигантский шаг вперед. Пока все продолжается грамотно. В сухую погоду мы еще увидим хорошие результаты,

– считает он.

Черник об оперативном окружении Бахмута: смотрите видео

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