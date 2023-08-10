Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що означає оперативне оточення Бахмута.

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"Оперативне оточення – це коли дороги контролюються вогнем ближньої артилерії, насамперед – мінометами. Тобто коли будь-яку точку будь-якої дороги можна простріляти, але там нема наших військовослужбовців, які його блокують. До оперативного оточення ми рухаємось", – сказав військовий експерт.

Потрібно знищувати більше окупантів

Черник зазначив, що кожного місяця окупанти можуть заміщати до 20 тисяч особового складу. Багато росіян готові помирати за Владіміра Путіна. За місяць ЗСУ знищують до 21 тисячі загарбників, потрібно підняти показник до 25 тисяч.

Справжнім психологічним обваленням для росіян може бути, коли ми нарешті здійснимо оперативне оточення Бахмута. І якщо те угрупування буде знищене. Також було б дуже добре, якби кілька тисяч росіян здалося у полон. Це був би велетенський крок вперед. Наразі усе триває грамотно. У суху погоду ми ще побачимо гарні результати,

– вважає він.

Черник про оперативне оточення Бахмута: дивіться відео

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