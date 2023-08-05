Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий. За його словами, окупанти зазнають великих втрат біля Бахмута.
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"У росіян час від часу є спроби контратакувати, але ініціатива як була, так і залишається за нами. Ми диктуємо свої умови здебільшого. Зрозуміло, що угрупування (ворога – 24 Канал) доволі велике. Вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там оборону, все більше застосовують артилерію", – розповів він.
За останню добу загарбники 685 разів били артилерією, двічі – авіацією. Загалом на Бахмутському напрямку відбулося 13 боєзіткнень.
Втрати росіян біля Бахмута
За минулу добу 60 окупантів було знищено, 141 – був поранений, один потрапив у полон. Крім того, ЗСУ знищують логістику ворога:
- 2 ворожі бойові машини піхоти;
- 6 гармат;
- протитанковий ракетний комплекс;
- два польові склади з боєприпасами;
- 5 вантажівок, які перевозили боєприпаси;
- станція радіоелектронної боротьби;
- радіолокаційна станція наземна;
- комплекс спостереження "Муром-П";
- 3 безпілотники "Орлан-10";
- 5 пунктів управління безпілотниками.
Сергій Череватий підкреслив, що зокрема для ЗСУ зараз дуже важливо посилювати свою радіоелектронну боротьбу та відповідно знищувати ворожу РЕБ. Процес знищення логістики окупантів безперервний.
У ворога є техніка, артилерія. Вони обладнують свої вогневі точки. Ми постійно слідкуємо за містом. Є можливість бити по їхнім вогневим позиціям, скупченням ворога, польовим складам. Постійно знищується їхня логістика, над цим працюють щодня,
– наголосив він.
Череватий про бої на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Змінився характер бойових дій
Заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій зазначив, що вагнерівців нема на Бахмутському напрямку. Найманці Євгєнія Пригожина були знищені, їхній бойовий потенціал зламаний.
Звичайно, характер бойових дій змінився, тому що зараз ми наступаємо, штурмуємо. Але ні в якому разі не повторюємо практику ПВК "Вагнера". У нас поступальний рух з максимальним охопленням маневру, використанням ударів по ворогу, знищення логістики. Це не лобові атаки, бо ми бережемо свій особовий склад,
– додав Череватий.
Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини
- Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші військові продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Продовжується поступовий рух вперед. Мінометники 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ працюють та знищують росіян.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямку – складна ситуація. На південному фланзі українські війська поступово рухаються крізь щільний артилерійський вогонь та мінування. На північному фланзі ворог атакує – Сили оборони відбивають атаки. Тут ворог так само хоче повернути втрачені позиції.
- Заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий зазначив, що українські захисники невпинно рухаються до звільнення Бахмута. Однак ЗСУ не повторюють помилок російських окупантів, а роблять усе для збереження особового складу.