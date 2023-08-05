Про це 24 Каналу повідомив заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий. За його словами, окупанти зазнають великих втрат біля Бахмута.

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"У росіян час від часу є спроби контратакувати, але ініціатива як була, так і залишається за нами. Ми диктуємо свої умови здебільшого. Зрозуміло, що угрупування (ворога – 24 Канал) доволі велике. Вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там оборону, все більше застосовують артилерію", – розповів він.

За останню добу загарбники 685 разів били артилерією, двічі – авіацією. Загалом на Бахмутському напрямку відбулося 13 боєзіткнень.

Втрати росіян біля Бахмута

За минулу добу 60 окупантів було знищено, 141 – був поранений, один потрапив у полон. Крім того, ЗСУ знищують логістику ворога:

2 ворожі бойові машини піхоти;

6 гармат;

протитанковий ракетний комплекс;

два польові склади з боєприпасами;

5 вантажівок, які перевозили боєприпаси;

станція радіоелектронної боротьби;

радіолокаційна станція наземна;

комплекс спостереження "Муром-П";

3 безпілотники "Орлан-10";

5 пунктів управління безпілотниками.

Сергій Череватий підкреслив, що зокрема для ЗСУ зараз дуже важливо посилювати свою радіоелектронну боротьбу та відповідно знищувати ворожу РЕБ. Процес знищення логістики окупантів безперервний.

У ворога є техніка, артилерія. Вони обладнують свої вогневі точки. Ми постійно слідкуємо за містом. Є можливість бити по їхнім вогневим позиціям, скупченням ворога, польовим складам. Постійно знищується їхня логістика, над цим працюють щодня,

– наголосив він.

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Змінився характер бойових дій

Заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій зазначив, що вагнерівців нема на Бахмутському напрямку. Найманці Євгєнія Пригожина були знищені, їхній бойовий потенціал зламаний.

Звичайно, характер бойових дій змінився, тому що зараз ми наступаємо, штурмуємо. Але ні в якому разі не повторюємо практику ПВК "Вагнера". У нас поступальний рух з максимальним охопленням маневру, використанням ударів по ворогу, знищення логістики. Це не лобові атаки, бо ми бережемо свій особовий склад,

– додав Череватий.

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