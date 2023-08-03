Варто зауважити, що за минулий тиждень там Збройні Сили України визволили 2 квадратних кілометри. З початку контрнаступу наших військових – 37 кілометрів квадратних.
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Сирський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Бахмутський напрямок. Продовжується поступовий рух вперед. Мінометники 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ працюють та знищують росіян,
– прокоментував кадри командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Водночас військові розповідають, як діють окупанти та як їм вдається наступати. Командир гармати Віталій розповів, що трофейний постріл – це потрапляння в нору, де ховалися окупанти. Окрім того, нашим військовим доводилося відпрацьовувати по росіянах, які підносили боєкомплект і рятувати піхоту від артилерійських обстрілів.
Як працюють на Бахмутському напрямку мінометники 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ: дивіться відео
Олександр Сирський розповів, що на Бахмутському напрямку наші військові продовжують наступати.
Крок за кроком, в умовах сильного опору ворога наші бійці звільняють територію, наближаючи Перемогу,
– пояснив генерал-полковник.
Він також зазначив, що протягом дня працював в органах управління та військових частинах:
- на Бахмутському напрямку – щодо актуальних проблем збільшення темпів наступу, перспектив подальших дій, вирішення проблем, які заважають виконувати завдання;
- на Лиманському і Куп'янському – щодо адекватного реагування на наступ росіян, підвищення ефективності атак по ворогу і боротьби з дронами різних типів, забезпечення дій ЗСУ.
За словами Сирського, на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ зривають плани росіян щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі та техніці ворога та зменшують їхній наступальний потенціал.
Відбулася відверта розмова з усіх проблем, які потребують термінового вирішення. Для цього визначив конкретні завдання відповідним посадовим особам,
– запевнив генерал-полковник.
Він також додав, що зустрівся з військовими та вручив подарунки тим, хто відзначився у боях за звільнення наших земель.
Останні новини з фронту: коротко
- Глава МВС Ігор Клименко розповів, що підрозділи однієї з бригад оперативного призначення Нацгвардії просунулися орієнтовно на 650 метрів в глиб оборони противника. Також наші військові просунулись на півтора кілометра по фронту та закріпилися на зайнятому рубежі.
- The New York Times написало, що російська армія на Півдні починає відступати. Це відбувається через виснаження та серйозні проблеми з логістикою, постачанням боєприпасів та особовим складом.
- У Міноборони США заявили, що не варто чекати від ЗСУ швидкого наступу, адже це була і буде важка робота для українських захисників. Пентагон не виключає, що наступ може затягнутись та пояснює, що це буде марафон, а не спринт.