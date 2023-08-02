Речник Пентагону Патрік Райдер пообіцяв Україні тривалу підтримку з боку США. Під час брифінгу він наголосив, що Вашингтон підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде потрібно.
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Що у Пентагоні думають про контрнаступ ЗСУ
Райдер заявив, що США бачать, як воїни ЗСУ просуваються вперед. За його словами, це була і буде важка робота для українських захисників.
Представник Міноборони США не виключив, що наступ може затягнутися в часі. Райдер навів слова міністра оборони США Ллойда Остіна щодо контрнаступу ЗСУ, які він промовив на останній зустрічі Контактної групи з питань оборони в Україні.
Це буде марафон, а не спринт,
– процитував він голову Пентагону.
За його словами, ЗСУ мають значні бойові можливості. Міноборони США хоче знову зосередитися на спілкуванні з Києвом та західними партнерами Вашингтона, щоб гарантувати допомогу та підтримку українським воїнам, коли в них виникнуть потреби на полі бою.
Останні новини про контрнаступ
- Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Через це російські окупанти відступили з позицій біля Андріївки.
- Нагадаємо, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом розповів про просування українських захисників. Як пояснив військовий експерт, ЗСУ пройшли мінний рубіж, дійшли до Роботиного та зайшли на першу лінію оборони росіян.
- Також про успіхи ЗСУ не так давно повідомляла Ганна Маляр. Заступниця міністра оборони сказала, що на Півдні та Сході нашим захисникам протягом минулого тижня вдалося звільнити від російських загарбників 14 квадратних кілометрів.