Речник Пентагону Патрік Райдер пообіцяв Україні тривалу підтримку з боку США. Під час брифінгу він наголосив, що Вашингтон підтримуватиме нашу державу стільки, скільки буде потрібно.

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Що у Пентагоні думають про контрнаступ ЗСУ

Райдер заявив, що США бачать, як воїни ЗСУ просуваються вперед. За його словами, це була і буде важка робота для українських захисників.

Представник Міноборони США не виключив, що наступ може затягнутися в часі. Райдер навів слова міністра оборони США Ллойда Остіна щодо контрнаступу ЗСУ, які він промовив на останній зустрічі Контактної групи з питань оборони в Україні.

Це буде марафон, а не спринт,

– процитував він голову Пентагону.

За його словами, ЗСУ мають значні бойові можливості. Міноборони США хоче знову зосередитися на спілкуванні з Києвом та західними партнерами Вашингтона, щоб гарантувати допомогу та підтримку українським воїнам, коли в них виникнуть потреби на полі бою.

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