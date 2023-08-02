Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів – розповідає 24 Канал. Дивіться такожДрони по Харкову, удар по лікарні у Херсоні, вибухи у Севастополі: хронологія 524 дня війни 7:16Вночі у небі Сумщини знищено ворожий БпЛА "Шахед". 6:40Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога. 6:30Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 –по командному пункту та 1 по –зенітно-ракетному комплексу окупантів. 6:13 Вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби.Даних про постраждалих не надходило. 5:15 У КМВА розповіли, що групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Силами й засобами ППО усі повітряні цілі (понад 10 БпЛА) своєчасно виявлені та знищені. Зафіксовані падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань. 3:44Зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі Києва. Частини дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння нежитлового приміщення, повідомили уКМВА. 3:12У Солом’янському районі Києва є пошкодження нежитлового приміщення. У Святошинському після падіння уламків БпЛА горить дерево.Мер Кличко повідомив, що жертв і потерпілих немає. 3:00Попередньо, сталося падіння уламків БпЛА уСоломʼянському районі Києва. Пожежно-рятувальні служби слідують на місце. 2:30 У Києві також оголошена повітряна тривога. "Шахеди" рухаються до столиці з південно-західного та північного напрямків. Не минула загроза й в Одеській області. 1:05 У Києві та Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО. 1:00Група БпЛА Shahed рухається над акваторією Чорного моря у бік Ізмаїла, повідомили у Повітряних силах. 0:28Група ударних БпЛА перетнула повітряний простір на Сумщині. Рухається на захід.