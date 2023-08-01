Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів – розповідає 24 Канал.

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Влучання у Харкові / Суспільне