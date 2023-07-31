Про боротьбу українців проти агресора і воєнні злочини російських терористів – розповідає 24 Канал. Дивіться такожУ Сумах завершили розбір завалів, Зеленський на Івано-Франківщині: хронологія 522 дня війни 6:49Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу ворога. 6:00Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 4 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136"та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. 4:00Ще одна ракета влучила по території приватного домоволодіння у селищі міського типу Великий Бурлук, що у Куп'янському районі. Травмованих або загиблих там, на щастя, немає. 3:26Опівночі російські окупанти здійснили запуск по Харківській області декількох ракет типу С-300 з Бєлгородської області. У Харкові було влучання у Новобаварському районі.У місті прилетіло по складських приміщеннях одного з комерційних підприємств.На місці тілесні ушкодження отримав один чоловік, який перебував неподалік від епіцентру вибуху. Також відбулася пожежа на площі 200 квадратних метрів. 0:45 Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків знову під обстрілом. Було чутно два прильоти. Попередньо –потрапляння у нежитлові приміщення. Почалась пожежа. Про постраждалих інформації наразі немає. На місці працюють ДСНС. 0:11У Києві та кількох областях України пролунали сигнали повітряної тривоги. У Харкові вже чули кілька гучних вибухів.