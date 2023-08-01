Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ЗСУ вже пройшли мінні поля на цьому напрямку, далі вони проходитимуть інженерно-технічні спорудження ворога.

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Просування ЗСУ на Півдні

Світан зазначив, що ЗСУ просуваються на Півдні. Зокрема, є рух на Токмак та у бік Мелітополя. Наші військові можуть виходити не на саме місто Мелітополь, а на Азовське узбережжя, перерізати сухопутний коридор.

Також українські бійці просуваються у районі Времівського виступу. ЗСУ вже пройшли Старомайорське, контролюють з трьох боків Урожайне. Росіяни перебувають під перехресним вогнем.

Попереду – Старомлинівка. Зараз наші бійці проходять основну лінію оборони окупантів. Саме на неї ворог покладав надії, щоб не допустити українські війська до неї навіть на метр.

Прогризання цих ділянок тривало не півтора – два тижні, а вже майже 2 місяці ми займаємось розтином основної лінії оборони. Далі, я думаю, піде вже швидше. Після того, як буде прийняте рішення вводити стратегічні резерви, то щоденно ми будемо чути про наш рух,

– вважає полковник ЗСУ в запасі.

Світан про наступ ЗСУ: дивіться відео

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