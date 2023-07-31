Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі одного з українських каналів заявила, що варто говорити про те, скільки знищено ворожої сили, пише 24 Канал. За її словами, це та сила, якою противник через втрати не може рухатися углиб України.
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Робота ЗСУ просувається так, як повинна
Як приклад вона сказала, що кожного тижня знищується десятки складів ворожої зброї. "Це все, що повинно було в нас полетіти, не полетить", – зазначила Маляр.
Заступниця глави Міноборони додала, що за тиждень знищується сотні, а то й тисячі ворожого особового складу. "Це ті, що повинні були піти сюди", – додала вона.
Маляр також нагадала про Бахмутську операцію, внаслідок якої було знищено чимало вагнерівців.
Фактично вагнерівці там були розбиті. Це всі ті, що, якби ми їх не зупинили, вони б рушили далі в Україну,
– сказала заступниця міністра.
"Тому робота Збройних Сил якісна і вона просувається так, як повинна", – сказала Маляр і закликала набратися терпіння.
Яка ситуація на фронті
- За даними Маляр, на Куп'янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні. Ворог безуспішно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар'єрний рубіж річки Оскіл.
- На Лиманському напрямку противник також намагався наступати й вів дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. Всі дії ворога безуспішні.
- На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але українські оборонці поступово просувались. Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кілометрів квадратних.
- На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над Мар’їнкою та оточення Авдіївки.
- На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Звільнена площа складає понад 204 кілометри квадратні.