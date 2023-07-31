Починаючи з 24 лютого 2022 року, Кремль втратив на війні в Україні 246 190 одиниць особового складу. Та, зважаючи на інтенсивність боїв, втрати можуть бути значно більшими.

Дивіться також Окупаційні війська фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів, – Генштаб

Скільки техніки втратив ворог

танків – 4211 (+6);

бойових броньованих машин – 8188 (+10);

артилерійських систем – 4816 (+21);

РСЗВ – 699 (+1);

засоби ППО – 460 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 311 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6);

крилаті ракети – 1347 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17);

спеціальна техніка – 715 (+4).



Втрати ворога станом на 31 липня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Шалені втрати ворога: останні новини