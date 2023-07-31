Починаючи з 24 лютого 2022 року, Кремль втратив на війні в Україні 246 190 одиниць особового складу. Та, зважаючи на інтенсивність боїв, втрати можуть бути значно більшими.
Дивіться також Окупаційні війська фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів, – Генштаб
Скільки техніки втратив ворог
- танків – 4211 (+6);
- бойових броньованих машин – 8188 (+10);
- артилерійських систем – 4816 (+21);
- РСЗВ – 699 (+1);
- засоби ППО – 460 (+1);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 311 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4017 (+6);
- крилаті ракети – 1347 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7292 (+17);
- спеціальна техніка – 715 (+4).
Втрати ворога станом на 31 липня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Шалені втрати ворога: останні новини
- Радник мера Маріуполя розповів, що у Маріуполі знищили місце розташування ворожого підрозділу. Як наслідок, ліквідовано три одиниці військових вантажівок росіян, значно пошкоджено місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів на місці "Военстрою", пошкоджено обладнання для виготовлення "зубів дракона" на бетонному виробництві.
- Збройні Сили України знищили ворожий комплекс "Бук", який мав прикривати небо для російських окупантів. Його ліквідували наші підрозділи військової частини А1108.
- Ввечері 30 липня в Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни фізично не встигають вивозити своїх загиблих з моргів. Тому в місті Сватове Луганської області територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Тіла в тимчасово окупованому населеному пункті не вивозять вже майже тиждень. Через це у місті відчутний нестерпний трупний запах.