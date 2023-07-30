Олександр Сирський розповів про успіхи наших захисників. Також він виклав у соцмережах відео.
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Подробиці знищення російського ЗРК
Як пояснив генерал, підрозділи військової частини А1108 виявили ворожу техніку з комплексу "Бук". Вона мала прикривати небо для російських окупантів. Сили оборони за 5 хвилин знищили ЗРК противника.
Так наші військові відкрили цілий район для вільної "роботи" друзів-артилеристів,
– написав Сирський.
За його словами, тепер наша артилерія може безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці.
На кадрах можна побачити, як наші воїни за допомогою дронів виявили транспортно-заряджальну машину та радіолокаційну станцію "9C18M3". Згодом по обох видах військової техніки противника ЗСУ завдали потужних ударів, від яких вони яскраво вибухнули.
ЗСУ красиво знищують російський "Бук": відео Олександра Сирського
Інші видовищні кадри знищення ворожої техніки
- Нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ показував ще одну потужну роботу наших воїнів. Сирський викладав відео, на якому 54-та окрема механізована бригада нищила склад росіян та їхню живу силу.
- Раніше міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив кадри боїв біля Курдюмівки. Там ЗСУ знищили 3 ворожих танки.
- А Генштаб ЗСУ не так давно продемонстрував на відео роботу HIMARS. За допомогою цієї зброї наші захисники перетворили на брухт 4 "Мста-С" противника.