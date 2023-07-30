Олександр Сирський розповів про успіхи наших захисників. Також він виклав у соцмережах відео.

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Подробиці знищення російського ЗРК

Як пояснив генерал, підрозділи військової частини А1108 виявили ворожу техніку з комплексу "Бук". Вона мала прикривати небо для російських окупантів. Сили оборони за 5 хвилин знищили ЗРК противника.

Так наші військові відкрили цілий район для вільної "роботи" друзів-артилеристів,

– написав Сирський.

За його словами, тепер наша артилерія може безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці.

На кадрах можна побачити, як наші воїни за допомогою дронів виявили транспортно-заряджальну машину та радіолокаційну станцію "9C18M3". Згодом по обох видах військової техніки противника ЗСУ завдали потужних ударів, від яких вони яскраво вибухнули.

ЗСУ красиво знищують російський "Бук": відео Олександра Сирського



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