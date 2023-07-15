Сили оборони помстилися за обстріл Краматорська. Наші воїни знищили зенітно-ракетну систему агресора.
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За допомогою HIMARS українські захисники знищили дорогу російську ЗРС С-400 "Тріумф", яку ворог розмістив під Дебальцевим.
За наявними у Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки даними, це саме та С-400 з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську,
– наголосили в ОК "Північ".
Саме з цієї С-400 окупанти вдарили по Краматорську / Фото ОК "Північ"
Усе, що залишилося від С-400 / Фото ОК "Північ"