Сили оборони помстилися за обстріл Краматорська. Наші воїни знищили зенітно-ракетну систему агресора.

Зверніть увагу Рятувальна операція завершилась: що відомо про моторошний ракетний удар по Краматорську

За допомогою HIMARS українські захисники знищили дорогу російську ЗРС С-400 "Тріумф", яку ворог розмістив під Дебальцевим.

За наявними у Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки даними, це саме та С-400 з якої була випущена ракета по піцерії в Краматорську,

– наголосили в ОК "Північ".

Саме з цієї С-400 окупанти вдарили по Краматорську / Фото ОК "Північ"

Усе, що залишилося від С-400 / Фото ОК "Північ"