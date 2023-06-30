Ввечері 27 червня загарбники атакували Краматорськ. Загалом відомо про 12 загиблих. Серед них є 3 дітей. Важливо, що люди одразу взялись розбирати завали та допомагати одне одному після удару. Це зрозуміло з кадрів, що опублікувала поліція.

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Перші хвилини після удару по Краматорську

Зазначимо, що ще 29 червня повідомили про закінчення рятувальної операції. Відповідним експертам усі тіла вдалось ідентифікувати.

Разом з тим слід сказати, що внаслідок прильоту було травмовано 65 осіб, а люди, які були в районі місця подій, продемонстрували неабияку злагодженість у своїх діях, засвідчивши той факт, що ми, українці, завжди готові приходити одне до одного на допомогу в тяжку хвилину.

Перші хвилини після ракетних ударів російських окупантів по Краматорську зафіксували бодікамери патрульних,

– йдеться у повідомленні.

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