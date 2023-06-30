Ввечері 27 червня загарбники атакували Краматорськ. Загалом відомо про 12 загиблих. Серед них є 3 дітей. Важливо, що люди одразу взялись розбирати завали та допомагати одне одному після удару. Це зрозуміло з кадрів, що опублікувала поліція.
До теми Рятувальна операція завершилась: що відомо про моторошний ракетний удар по Краматорську
Перші хвилини після удару по Краматорську
Зазначимо, що ще 29 червня повідомили про закінчення рятувальної операції. Відповідним експертам усі тіла вдалось ідентифікувати.
Разом з тим слід сказати, що внаслідок прильоту було травмовано 65 осіб, а люди, які були в районі місця подій, продемонстрували неабияку злагодженість у своїх діях, засвідчивши той факт, що ми, українці, завжди готові приходити одне до одного на допомогу в тяжку хвилину.
Перші хвилини після ракетних ударів російських окупантів по Краматорську зафіксували бодікамери патрульних,
– йдеться у повідомленні.
Що відбувалось у Краматорську одразу після удару по піцерії: дивіться відео поліції
Більше про цю атаку
- Окупанти випустили дві ракети типу "Іскандер" по цьому регіону того вечора. Одна з них якраз-таки вдарила по піцерії в Краматорську, а інша – по селі Біленьке, що у Донецькій області.
- Серед постраждалих і загиблих чимало неповнолітніх. Зокрема, серед жертв є 17-річна дівчина та дві 14-річні сестри. А серед постраждалих – дитина 2022 року народження.
- Водночас було поранено трьох громадян з Колумбії. Йдеться про колумбійського депутата Серхіо Харамільйо, письменника Ектора Абада та журналістку Каталіну Гомес.
- Без коригувальника в цьому обстрілі не обійшлось. Однак Служба безпеки уже затримала зрадника. Окрім причетності до цього удару, його звинувачують в зборі інформації щодо місць базування Збройних Сил. Чоловікові загрожує суворе покарання.