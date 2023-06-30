Вечером 27 июня захватчики атаковали Краматорск. В общем известно о 12 погибших. Среди них 3 детей. Важно, что люди сразу принялись разбирать завалы и помогать друг другу после удара. Это ясно из кадров, опубликованных полицией.

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Первые минуты после удара по Краматорску

Отметим, что еще 29 июня сообщили об окончании спасательной операции. Соответствующим экспертам все тела удалось идентифицировать.

Вместе с тем следует сказать, что в результате прилета было травмировано 65 человек, а люди, находившиеся в районе места событий, продемонстрировали незаурядную слаженность в своих действиях, подтвердив тот факт, что мы, украинцы, всегда готовы приходить друг к другу на помощь в тяжелую минуту.

Первые минуты после ракетных ударов российских оккупантов по Краматорску зафиксировали бодикамеры патрульных,

– говорится в сообщении.

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