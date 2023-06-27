Одна из вражеских ракет попала в пиццерию в центре города. Вторая – в селе Беленькое на Донетчине. Все, что известно о трагедии в Краматорске, читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Удар по пиццерии в Краматорске: количество погибших и пострадавших снова выросло

Что известно о жертвах и пострадавших

К сожалению, есть погибшие и десятки пострадавших. По состоянию на 23:20 сообщают о 4 жертвах (среди них – 17-летняя девушка) и 42 пострадавших (среди них – ребенок 2022 года рождения).

От попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека,

– говорится в сообщении.

Кроме того, сообщают, что среди раненых – трое иностранцев. Также 5 пострадавших – жители села Беленькое.

Фото с места трагедии / Нацполиция

По состоянию на 22.00 в полиции заявили, что пожар уже ликвидировали.



Спасатели работают на месте трагедии / МВД Украины

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Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.

Продолжается спасательная операция

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. Сообщается, что там могут быть люди.

Офис генпрокурора сообщил, что в эпицентре взрыва оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие постройки.

В Донецкой ОВА отметили: очевидно, удар имел корректировщика.