Одна из вражеских ракет попала в пиццерию в центре города. Вторая – в селе Беленькое на Донетчине. Все, что известно о трагедии в Краматорске, читайте в материале 24 Канала.
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Что известно о жертвах и пострадавших
К сожалению, есть погибшие и десятки пострадавших. По состоянию на 23:20 сообщают о 4 жертвах (среди них – 17-летняя девушка) и 42 пострадавших (среди них – ребенок 2022 года рождения).
От попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека,
– говорится в сообщении.
Кроме того, сообщают, что среди раненых – трое иностранцев. Также 5 пострадавших – жители села Беленькое.
Фото с места трагедии / Нацполиция
По состоянию на 22.00 в полиции заявили, что пожар уже ликвидировали.
Спасатели работают на месте трагедии / МВД Украины
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Продолжается спасательная операция
В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. Сообщается, что там могут быть люди.
Офис генпрокурора сообщил, что в эпицентре взрыва оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие постройки.
В Донецкой ОВА отметили: очевидно, удар имел корректировщика.