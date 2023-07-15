Силы обороны отомстили за террористический удар оккупантов. Об этом пишет 24 Канал.

Обратите внимание Спасательная операция завершилась: что известно о жутком ракетном ударе по Краматорску

Именно из этой С-400 россияне выпустили ракету по пиццерии

С помощью HIMARS украинские защитники уничтожили дорогую российскую ЗРС С-400 "Триумф", которую враг разместил под Дебальцево.

По имеющимся в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности данным, это и С-400 из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске,

– отметили в ОК "Север".

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Именно с этой С-400 оккупанты ударили по Краматорску / Фото ОК "Север"

Все, что осталось от С-400 / Фото ОК "Север"

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Кратко о ракетном ударе по Краматорску