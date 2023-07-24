Відповідні кадри опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. На відео видно потужну роботу наших воїнів.
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Як ЗСУ нищать ворога
На відео видно роботу 54-ї окремої механізованої бригади, яка знищила ворожий склад боєприпасів та й ліквідувала кількох окупантів. Олександр Сирський підписав відео як завжди лаконічно:
Ворон літає, а Буря – стріляє. 54-та ОМБр знищує склад та живу силу ворога.
54-та ОМБр знищує окупантів: дивіться відео