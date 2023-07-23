Обговорити український контрнаступ Путін вирішив під час зустрічі з самопроголошеним білоруським президентом Алєксандром лукашенком. Цікаво, що останній назвав наступ наших військ "контртерористичною операцією", повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу Після удару по собору в Одесі: Путін та Лукашенко вирішили поставити свічку в церкві
Що там наговорили диктатори на зустрічі
Алєксандр Лукашенко вирішив заявити, що українського контрнаступу буцімто немає, а йому у відповідь Путін сказав, що "він є, але він провалився". Білоруський диктатор заявив, що тільки за 1 бій на фронті окупанти буцімто знищили 15 танків Leopard та 20 БМП Bradley, а також заявив, що нібито за оцінками США від початку контрнаступу 4 червня Україна втратила 26 000 захисників.
Путін також почав читати мантри про те, що нібито Україна зазнає колосальних втрат, а контрнаступ не вдався. Тільки-от диктатор вирішив не згадувати ті населені пункти, які вже звільнили наші воїни і вирішив вдати, що контрнаступ нібито не триває просто зараз.
А що про контрнаступ кажуть цифри
Поки Путін стверджує, що "контрнаступ провалився", пропонуємо вашій увазі перелік ворожих втрат за даними Генштабу в проміжку між 4 червня та 23 липня 2023 року. За цей час російська армія втратила:
- близько 32 020 загарбників;
- 314 танків;
- 593 бойові броньовані машини;
- 1 103 артилерійські системи;
- 11 реактивних систем залпового вогню;
- 107 засобів ППО;
- 2 літаки;
- 12 гелікоптерів;
- 783 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 166 крилатих ракет;
- 867 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 217 одиниць спецтехніки.
З повним переліком втрат від початку повномасштабної війни ви можете ознайомитися за посиланням.