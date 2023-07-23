Обговорити український контрнаступ Путін вирішив під час зустрічі з самопроголошеним білоруським президентом Алєксандром лукашенком. Цікаво, що останній назвав наступ наших військ "контртерористичною операцією", повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу Після удару по собору в Одесі: Путін та Лукашенко вирішили поставити свічку в церкві

Що там наговорили диктатори на зустрічі

Алєксандр Лукашенко вирішив заявити, що українського контрнаступу буцімто немає, а йому у відповідь Путін сказав, що "він є, але він провалився". Білоруський диктатор заявив, що тільки за 1 бій на фронті окупанти буцімто знищили 15 танків Leopard та 20 БМП Bradley, а також заявив, що нібито за оцінками США від початку контрнаступу 4 червня Україна втратила 26 000 захисників.

Путін також почав читати мантри про те, що нібито Україна зазнає колосальних втрат, а контрнаступ не вдався. Тільки-от диктатор вирішив не згадувати ті населені пункти, які вже звільнили наші воїни і вирішив вдати, що контрнаступ нібито не триває просто зараз.

А що про контрнаступ кажуть цифри

Поки Путін стверджує, що "контрнаступ провалився", пропонуємо вашій увазі перелік ворожих втрат за даними Генштабу в проміжку між 4 червня та 23 липня 2023 року. За цей час російська армія втратила:

  • близько 32 020 загарбників;
  • 314 танків;
  • 593 бойові броньовані машини;
  • 1 103 артилерійські системи;
  • 11 реактивних систем залпового вогню;
  • 107 засобів ППО;
  • 2 літаки;
  • 12 гелікоптерів;
  • 783 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 166 крилатих ракет;
  • 867 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 217 одиниць спецтехніки.

З повним переліком втрат від початку повномасштабної війни ви можете ознайомитися за посиланням.