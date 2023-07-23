Обсудить украинское контрнаступление Путин решил во время встречи с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко. Интересно, что последнее назвал наступление наших войск "контртеррористической операцией", сообщает 24 Канал.

Обратите внимание После удара по собору в Одессе: Путин и Лукашенко решили поставить свечу в церкви

Что там наговорили диктаторы на встрече

Александр Лукашенко решил заявить, что украинского контрнаступления вроде бы нет, а ему в ответ Путин сказал, что "он есть, но он провалился". Белорусский диктатор заявил, что только за 1 бой на фронте оккупанты якобы уничтожили 15 танков Leopard и 20 БМП Bradley, а также заявил, что якобы по оценкам США с начала контрнаступления 4 июня Украина потеряла 26 000 защитников.

Путин также начал читать мантры о том, что якобы Украина несет колоссальные потери, а контрнаступление не удалось. Только диктатор решил не вспоминать те населенные пункты, которые уже освободили наши воины и решил сделать вид, что контрнаступление якобы не продолжается прямо сейчас.

Важно! Президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина не могла начать контрнаступление раньше из-за того, что была нехватка боеприпасов. Сейчас наступательные действия тормозит тот факт, что у русских было время подготовиться к боям. Однако наши воины продолжают делать все для того, чтобы полностью освободить нашу землю.

А что о контрнаступлении говорят цифры

Пока Путин утверждает, что "контрнаступление провалилось", предлагаем вашему вниманию перечень вражеских потерь по данным Генштаба в промежутке между 4 июня и 23 июля 2023 года. За это время русская армия потеряла:

около 32 020 захватчиков;

314 танков;

593 боевых бронированных машин;

1103 артиллерийские системы;

11 реактивных систем залпового огня;

107 средств ПВО;

2 самолета;

12 вертолетов;

783 беспилотника оперативно-тактического уровня;

166 крылатых ракет;

867 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

217 единиц спецтехники.

С полным перечнем потерь от начала полномасштабной войны вы можете ознакомиться по ссылке.