Обсудить украинское контрнаступление Путин решил во время встречи с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко. Интересно, что последнее назвал наступление наших войск "контртеррористической операцией", сообщает 24 Канал.
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Что там наговорили диктаторы на встрече
Александр Лукашенко решил заявить, что украинского контрнаступления вроде бы нет, а ему в ответ Путин сказал, что "он есть, но он провалился". Белорусский диктатор заявил, что только за 1 бой на фронте оккупанты якобы уничтожили 15 танков Leopard и 20 БМП Bradley, а также заявил, что якобы по оценкам США с начала контрнаступления 4 июня Украина потеряла 26 000 защитников.
Путин также начал читать мантры о том, что якобы Украина несет колоссальные потери, а контрнаступление не удалось. Только диктатор решил не вспоминать те населенные пункты, которые уже освободили наши воины и решил сделать вид, что контрнаступление якобы не продолжается прямо сейчас.
А что о контрнаступлении говорят цифры
Пока Путин утверждает, что "контрнаступление провалилось", предлагаем вашему вниманию перечень вражеских потерь по данным Генштаба в промежутке между 4 июня и 23 июля 2023 года. За это время русская армия потеряла:
- около 32 020 захватчиков;
- 314 танков;
- 593 боевых бронированных машин;
- 1103 артиллерийские системы;
- 11 реактивных систем залпового огня;
- 107 средств ПВО;
- 2 самолета;
- 12 вертолетов;
- 783 беспилотника оперативно-тактического уровня;
- 166 крылатых ракет;
- 867 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 217 единиц спецтехники.
С полным перечнем потерь от начала полномасштабной войны вы можете ознакомиться по ссылке.