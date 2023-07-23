Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы очистили землю еще от 630 оккупантов. В общей сложности потери страны-террориста уже достигли 241 960 военных.
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Потери агрессора в технике
- Танков – 4151 (+11),
- боевых бронированных машин – 8105 (+9),
- артиллерийских систем – 4658 (+29),
- РСЗО – 697 (+4),
- средств ПВО – 451 (+3),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3958 (+14),
- крылатых ракет – 1298 (+0),
- кораблей / катеров –18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7172 (+13),
- специальной техники – 696 (+5).
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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ уничтожили вражескую нефтебазу и склады в Крыму
Очень "тревожно" 22 июля было во временно оккупированном Крыму. Впоследствии в СтратКоме ВСУ сообщили, что украинские защитники уничтожили российскую нефтебазу и вражеские склады в Октябрьском.