Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы очистили землю еще от 630 оккупантов. В общей сложности потери страны-террориста уже достигли 241 960 военных.

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Потери агрессора в технике

Танков – 4151 (+11),

боевых бронированных машин – 8105 (+9),

артиллерийских систем – 4658 (+29),

РСЗО – 697 (+4),

средств ПВО – 451 (+3),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 310 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3958 (+14),

крылатых ракет – 1298 (+0),

кораблей / катеров –18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7172 (+13),

специальной техники – 696 (+5).

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Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ уничтожили вражескую нефтебазу и склады в Крыму

Очень "тревожно" 22 июля было во временно оккупированном Крыму. Впоследствии в СтратКоме ВСУ сообщили, что украинские защитники уничтожили российскую нефтебазу и вражеские склады в Октябрьском.