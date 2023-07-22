О "хлопке" в оккупированном Октябрьском сообщили утром 22 июля. О поражении склада с боеприпасами сначала сообщили партизаны, передает 24 Канал.

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В Крыму "паники нет"

Аксенов подтвердил информацию, которую ранее сообщали партизаны движения "Атеш". Он сообщил, что в поселке Октябрьское детонирует склад боеприпасов.

В результате атаки вражеского беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет,

– заявил Аксенов.

Хотя оккупанты любят повторять нарративы, что будто никакой "паники нет", однако в субботу, очевидно, она все же появилась. После детонации боеприпасов Аксенов объявил об эвакуации местного населения в радиусе 5 километров от детонирующего состава. По его словам, люди могут поехать к родным или так называемая "местная власть" поможет уехать и предоставит жилье.

Кроме того, в Крыму решили остановить всю железную дорогу, поскольку эпицентр детонирования боеприпасов расположен всего в 2,5 километра от железнодорожного полотна.

"Мною принято решение остановить движение по Крымской железной дороге, поскольку расстояние от эпицентра всего 2,5 километра", – сообщил Аксенов.