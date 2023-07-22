Про "бавовну" в окупованому Октябрському повідомили зранку 22 липня. Про ураження складу з боєприпасами спочатку повідомили партизани, передає 24 Канал.

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В Криму "паніки нєт"

Аксьонов підтвердив інформацію, яку раніше повідомляли партизани руху "Атеш". Він повідомив, що у селищі Октябрське детонує склад боєприпасів.

Внаслідок атаки ворожого безпілотника сталася детонація на складі боєприпасів. Руйнувань та постраждалих, за попередніми даними, немає,

– заявив Аксьонов.

Хоча окупанти полюбляють повторювати наративи, що буцімто ніякої "паніки нєт", проте у суботу, вочевидь, вона все ж з'явилася. Після детонації боєприпасів Аксьонов оголосив про евакуацію місцевого населення у радіусі 5 кілометрів від складу, який детонує. За його словами, люди можуть поїхати до рідних або так звана "місцева влада" допоможе виїхати й надасть житло.

Крім того, у Криму вирішили зупинити усю залізницю, оскільки епіцентр детонування боєприпасів розташований всього за 2,5 кілометрів від залізничного полотна.

"Мною прийнято рішення зупинити рух Кримською залізницею, оскільки відстань від епіцентру всього 2,5 кілометри", – повідомив Аксьонов.