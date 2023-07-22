Стовп диму від пожежі помітно у різних районах міста. Окупаційна влада традиційно ніяк не коментує події, повідомляє 24 Канал.

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Пожежа сталася поблизу супермаркету

Місцеві жителі у мережі зранку 22 липня почали повідомляти про масштабну пожежу в тимчасово окупованому Сімферополі. Дим настільки густий, що неабияк налякав місцевих жителів. Деякі навіть повідомляли, що чули звуки вибухів поблизу з місцем пожежі.

Дим від пожежі у Севастополі: дивіться відео

Пожежа у Севастополі: дивіться відео

Що стало причиною пожежі – невідомо. Окупаційна влада ніяк не коментує події. Місцеві жителі повідомляють, що пожежа сталася поблизу супермаркету "Пуд", який розташований на вулиці Ялтинській. Згодом з'явилися повідомлення, що нібито горить будинок на вулиці Беспалова, проте офіційно ця інформація не підтверджена.

Хоча у мережі стверджують, що спалахнув будинок, проте опубліковані у мережі кадри суперечать таким заявам. Стовп чорного диму настільки густий, що від пожежі у звичайному будинку такого б не було.

Чорний стовп диму у Сімферополі: дивіться відео

У Сімферополі масштабна пожежа: дивіться відео

Варто зазначити, що це вже друга масштабна пожежа у Сімферополі за останні дні. До слова, 21 липня у Сімферополі сталися пожежі відразу у кількох продуктових магазинах і супермаркетах. Після цього у деяких районах міста також зникло світло.

Окупанти перекрили рух Керченським мостом

Після дивної пожежі у Сімферополі, яку ніяк не коментують, окупаційна влада перекрила рух Керченським мостом. Традиційно пояснювати місцевому населенню причини таких рішень не стали.

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито,

– коротко повідомили окупанти.

Можна припустити, що на Керченському мосту знову оголосили повітряну тривогу. Раніше окупаційна влада заявляла, що рух мостом будуть припиняти кожного разу, коли існуватиме "загроза".