Столб дыма от пожара заметен в разных районах города. Оккупационные власти традиционно никак не комментируют события, сообщает 24 Канал.

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Пожар произошел вблизи супермаркета

Местные жители в сети с утра 22 июля начали сообщать о масштабном пожаре во временно оккупированном Симферополе. Дым настолько густой, что изрядно испугал местных жителей. Некоторые даже сообщали, что слышали звуки взрывов вблизи места пожара.

Дым от пожара в Севастополе: смотрите видео

Пожар в Севастополе: смотрите видео

Что стало причиной пожара – неизвестно. Оккупационные власти никак не комментируют события. Местные жители сообщают, что пожар произошел вблизи супермаркета "Пуд", расположенного на улице Ялтинской. Впоследствии появились сообщения, что якобы горит дом по улице Беспалова, однако официально эта информация не подтверждена.

Хотя в сети утверждают, что вспыхнуло здание, однако опубликованные в сети кадры противоречат таким заявлениям. Столб черного дыма настолько густой, что от пожара в обычном доме такого не было бы.

Черный столб дыма в Симферополе: смотрите видео

В Симферополе масштабный пожар: смотрите видео

Следует отметить, что это уже второй масштабный пожар в Симферополе за последние дни. К слову, 21 июля в Симферополе произошли пожары сразу в нескольких продуктовых магазинах и супермаркетах. После этого в некоторых районах города также пропал свет.

Оккупанты перекрыли движение по Керченскому мосту

После странного пожара в Симферополе, который никак не комментируют, оккупационные власти перекрыли движение по Керченскому мосту. Традиционно объяснять местному населению причины подобных решений не стали.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто,

– коротко сообщили оккупанты.

Можно предположить, что на Керченском мосту снова объявили воздушную тревогу. Ранее оккупационные власти заявляли, что движение по мосту будут прекращать каждый раз, когда будет существовать "угроза".