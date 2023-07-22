Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. По его словам, Керченский мост нужно повредить настолько, чтобы по нему могли сбежать только гражданские россияне.

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"Обрезать логистику Крыма – как по суше через оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой областей, так и через Крымский мост – это значит очень облегчить освобождение Крыма", – констатировал Клименко.

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Тогда останется только ждать и наслаждаться шоу. Большинство работы выполнит паника среди населения. Более миллиона россиян, переехавших в Крым, забьет все автомобильные пути и будет мешать движению военных колонн.

Обратите внимание! Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. Только 9 июля 2023 года в Минобороны признали, что именно Украина причастна к этому.

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В случае освобождения полуострова у российских военных будет только два выхода: или умереть за Путина, или сдаться в плен.

Сложнее будет с гражданскими россиянами. В настоящее время украинские государственные органы прорабатывают разные сценарии, наиболее вероятным из которых будет депортация. Но не массовая, как в советские времена, а индивидуальная.

"Мы надеемся, что большая часть из них все же испугается и успеет уехать самостоятельно", – отметил Клименко.

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