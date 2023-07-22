Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. По его словам, Керченский мост нужно повредить настолько, чтобы по нему могли сбежать только гражданские россияне.
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"Обрезать логистику Крыма – как по суше через оккупированные части Херсонской, Запорожской, Донецкой областей, так и через Крымский мост – это значит очень облегчить освобождение Крыма", – констатировал Клименко.
Как освободить Крым без входа ВСУ: смотрите видео
Тогда останется только ждать и наслаждаться шоу. Большинство работы выполнит паника среди населения. Более миллиона россиян, переехавших в Крым, забьет все автомобильные пути и будет мешать движению военных колонн.
Что делать с теми, кто останется в Крыму
В случае освобождения полуострова у российских военных будет только два выхода: или умереть за Путина, или сдаться в плен.
Сложнее будет с гражданскими россиянами. В настоящее время украинские государственные органы прорабатывают разные сценарии, наиболее вероятным из которых будет депортация. Но не массовая, как в советские времена, а индивидуальная.
"Мы надеемся, что большая часть из них все же испугается и успеет уехать самостоятельно", – отметил Клименко.
Что происходит в Крыму: последние новости
- Ночью 17 июля на Керченском мосту произошел взрыв, в результате чего рухнул один из пролетов. Минтранс России рекомендовал водителям объезжать переправу по наземному маршруту через оккупированные Мариуполь, Мелитополь и Геническ.
- В ночь на 19 июля на Старокрымском полигоне в оккупированном Крыму раздались взрывы. Так называемые "власти" полуострова заявили об эвакуации местного населения в нескольких населенных пунктах вблизи.
- 20 июля слышали "хлопок" у Новофедоровского аэродрома в Крыму. После своего полномасштабного вторжения российские захватчики используют этот аэродром для атак по Украине.