Россияне стоят в очереди. Но, похоже, последствия существенны, ведь российский минтранс России рекомендует водителям объезжать переправу "по наземному маршруту "новыми" регионами", то есть через оккупированные россиянами Мариуполь, Мелитополь и Геническ, куда также регулярно прилетает "хлопок", пишет 24 Канал.

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Оккупационная "власть" точно не говорит, что произошло на мосту и какие последствия. Однако враги не рекомендуют планировать проезд по Крымскому мосту.

Какие последствия "хлопка" на Крымском мосту

На Крымском мосту в результате взрывов рухнул пролет,

– написали в одном из телеграм-каналов.

Очевидец написал, что движение через Крымский мост закрыто. Так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что движение по мосту остановили. Очевидцы рассказали, что на мосту плита съехала вниз, отбойник вывернуты.

"Происшествие" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают "правоохранительные органы" и все ответственные службы", – заявил Аксенов.

Последствия взрывов на Крымском мосту: смотрите видео

Губернатора Краснодарского края не говорил о последствиях "хлопка", однако пояснил, что "в связи со сложившейся ситуацией" просит жителей и гостей не планировать проезд через Крымский мост.

Кроме того, так называемый "глава" минкурортов Крыма Вадим Волченко призвал туристов не уезжать из гостиниц полуострова. Однако он убеждает, что якобы опоры моста цели.

Что происходит на Крымском мосту: смотрите видео

"…со стороны Республики Крым есть повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста", – заявил Волченко.

По мосту ударило мощно: кадры с места происшествия

В чате "Крымский мост" написали, что раздалось два взрыва: "Мы уже стояли после осмотра, собирались заезжать на мост как бахнул второй взрыв, на половине моста погас свет, поехали мигалки".

Обратите внимание! Взрывы на Крымском мосту раздались в ночь на 17 июля. Уже в 4:30 у россиян началась паника, появились сообщения о "чрезвычайном событии".