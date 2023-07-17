Известно, в частности, что что-то произошло около 145 опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края России. Оккупанты передвижение по мосту закрыли и якобы пытаются "восстановить ситуацию".

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"ЧП" на Крымском мосту: что известно об инциденте

В половине 5 утра в российских телеграм-каналах начали появляться панические сообщения, что на Крымском мосту (незаконная и вредная конструкция от оккупированного Крыма до России) случилось "чрезвычайное происшествие".

Это публично подтвердил и так называемый "руководитель" Крыма коллаборант Аксенов. На мосту, мол, остановлено движение, потому что что-то произошло около 145 опоры.

Жители Керчи при этом в сети написали, как отметили в российской службе BBC News, что слышали два взрыва – в 03:04 и 03:20 по местному времени. Водителей на мосту развернули и отправили на "безопасное расстояние". Ведь, вероятно, поврежден по меньшей мере один пролет, а скорее всего даже два.

В районе моста, как сообщил паблик monitor, объявлена воздушная тревога. Также известно о двух пострадавших (возможно, погибших) в легковом автомобиле на мосту. Подтверждений всем этим заявлениям пока нет.

Тем временем Аксенов уже даже попросил людей "воздержаться от поездок через Крымский мост и ради безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через "новые регионы".

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