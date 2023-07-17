Відомо, зокрема, що щось сталося поблизу 145 опори Кримського мосту зі сторони Краснодарського краю Росії. Окупанти пересування мостом закрили та начебто намагаються "відновити ситуацію".

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"ЧП" на Кримському мосту: що відомо про інцидент

О пів на 5 ранку у російських телеграм-каналах почали з'являтися панічні повідомлення, що на Кримському мосту (незаконна та шкідлива конструкція, що простягнулася від окупованого Криму до Росії) сталася "надзвичайна подія".

Це публічно підтвердив і так званий "керівник" Криму колаборант Аксьонов. На мосту, мовляв, зупинено рух, бо щось сталося поблизу 145 опори.

Мешканці Керчі при цьому у мережі написали, як зауважили у російській службі BBC News, що чули два вибухи – о 03:04 та 03:20 за місцевим часом. Водіїв на мосту розвернули та відправили на "безпечну відстань". Адже, ймовірно, пошкоджений щонайменше один проліт, а швидше за все навіть два.

У районі мосту, як повідомив паблік monitor, оголошено повітряну тривогу. Також відомо про двох постраждалих (можливо, загиблих) у легковому автомобілі на мосту. Підтверджень усім цим заявам поки що немає.

Тим часом Аксьонов вже навіть попросив людей "утриматися від поїздок через Кримський міст і задля безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут через "нові регіони".

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