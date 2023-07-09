Замминистра обороны Анна Маляр 8 июля подвела итоги 500 дней полномасштабного противостояния агрессии России. В нем она перечислила наибольшие достижения ВСУ.

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Что сказала Маляр про Крымский мост

Заместительница Алексея Резникова призналась, что Украина нанесла удар по мосту оккупантов.

273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику,

– написала она.

Также Маляр вспомнила об освобождении Киевщины, Севера и острова Змеиный, затоплении российского крейсера "Москва", контрнаступлении на Харьковщине, возвращении Херсона. Не обделила она вниманием и западную поддержку, напомнив о получении Himars и Patriot, первое сбивание ракеты "Кинжал", которую оккупанты называли "сверхзвуковой", и ордер на арест российского диктатора Владимира Путина в Гааге.

Кроме этого заместительница министра обороны анонсировала начало обучения пилотов на F-16. По ее словам, это произойдет "совсем скоро".

К слову, глава СБУ Василий Малюк ранее называл Крымский мост законной целью для Украины. Ведь российские оккупанты используют его для своей логистики.

Что говорят про Крымский мост эксперты